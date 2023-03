Tientallen arrestaties voor ondergronds bankieren, ook in Nederland

In een groot internationaal onderzoek naar ondergronds bankieren en cocaïnehandel hebben internationale diensten de afgelopen dagen dertig verdachten opgepakt. Onder hen zijn zeven mensen die werden aangehouden door de Nederlandse politie en de FIOD. Dat gebeurde dinsdag en woensdag in Nederland en Spanje.

De andere verdachten werden gearresteerd door onder meer de Franse politie. Ook zijn locaties doorzocht in Roemenië.

De 'Nederlandse' arrestanten zijn een vrouw uit Roemenië en vier mannen en twee vrouwen uit Den Haag, Amsterdam, Waardenburg, Rucphen en Hellouw. Alle verdachten zijn aangehouden voor witwassen en/of drugshandel.

Miljoenen euro's per maand

Tijdens het onderzoek wist de politie een netwerk van ondergrondse bankiers bloot te leggen en sleutelfiguren op te sporen. Een rechercheteam dat is gespecialiseerd in het opsporen van illegale financiële activiteiten, startte in 2021 een onderzoek naar ondergronds bankieren nadat een aantal versleutelde berichten was onderschept.

Daaruit bleek dat een aantal verdachten cruciaal is voor het ondergrondse geldverkeer tussen criminelen, en dat het om miljoenen euro's per maand ging. In totaal gaat twee derde van alle betalingen voor cocaïnetransporten naar Nederland via een ondergronds crimineel bankensysteem, vermoedt de politie.