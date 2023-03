Zuid-Afrikaanse hardloper Oscar Pistorius komt niet vervroegd vrij

De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius komt niet vervroegd vrij. Een commissie heeft zijn verzoek afgewezen. Pistorius kreeg in 2017 een celstraf van dertien jaar opgelegd voor het doodschieten van zijn vriendin, het 29-jarige model Reeva Steenkamp.

Hij heeft inmiddels de helft van zijn straf uitgezeten en kon voor het eerst een verzoek indienen voor vervroegde vrijlating. De nabestaanden van Steenkamp hadden bezwaar aangetekend bij de commissie die erover gaat. Haar moeder betoogde dat Pistorius nooit berouw heeft getoond.

Of het bezwaar van de familie de reden is van de afwijzing, is niet bekend. Er is geen motivering bekendgemaakt. Pistorius (36) kan over een jaar een nieuw verzoek indienen.

Blade Runner

Oscar Pistorius werd beroemd toen hij in 2012 in Londen als eerste atleet zonder onderbenen meedeed aan de Olympische Spelen. Hij kreeg de bijnaam Blade runner en had enkele grote sponsorcontracten, onder meer bij Nike en het zonnebrillenmerk Oakley.

Op Valentijnsdag 2013 werden hij en zijn vriendin wereldnieuws. In de vroege ochtend schoot hij haar dood door de deur van een wc in zijn huis in Pretoria. Pistorius heeft altijd gezegd dat hij dacht dat er een indringer in zijn huis was en hij Steenkamp wilde beschermen. Volgens de aanklager hadden ze ruzie en schoot hij haar neer tijdens een woedeaanval.