Vanavond in de uitzending: Groningen wil geld • Leeftijdsbepaling asielzoekers onder druk • Pauze in stikstofbeleid • Documentaire over Jezidi-vrouwen

Groningen wil geld zien Nederland heeft een ereschuld aan Groningen, oordeelde de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen vorige maand. Vandaag kwam het eisenpakket vanuit Groningen voor de jarenlange gaswinning: minstens 30 miljard euro. Het geld moet onder meer naar leefbaarheid, sociale samenhang en het aardgasvrij maken van alle woningen in de provincie. René Paas, commissaris van de Koning in Groningen, is te gast.

Leeftijdsbepaling jonge asielzoekers onder druk Hoe stel je de leeftijd van een jonge asielzoeker vast? Volgens Vluchtelingenwerk en asieladvocaten worden jaarlijks honderden asielzoekers onterecht als meerderjarige geregistreerd, terwijl minderjarigen meer rechten hebben. Rechters worden steeds kritischer op de manier waarop die leeftijd wordt bepaald.

Pauze in stikstofbeleid Na urenlang overleggen heeft het kabinet besloten om het Nederlandse stikstofbeleid voorlopig op een lager pitje te zetten. CDA wil opnieuw onderhandelen over het beleid, zegt Rutte. Voor nu is het beleid gepauzeerd, zolang de BoerBurgerBeweging onderhandelt over provinciebesturen.