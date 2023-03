Slot niet bang, wel waakzaam na interlandonderbreking: 'Altijd weer opstarten'

Arne Slot is niet bang dat de interlandperiode de goede serie resultaten van Feyenoord zal doorbreken. De koploper hoopt zondag in de derby tegen Sparta Rotterdam alweer zijn zevende eredivisieduel op rij te winnen. "Volgens mij hebben we wel vaker gehad dat een goede fase van ons werd doorbroken door een interlandperiode", zegt Slot richting de wedstrijd op Het Kasteel. "Daarna moet je altijd weer opstarten, maar zo heeft elke wedstrijd wel zijn eigen verhaal. Maar Sparta is sowieso een lastige uitwedstrijd om na de interlandperiode weer te moeten spelen." Goed nieuws over Geertruida Slot zag vorige week Lutsharel Geertruida geblesseerd uitvallen bij het Nederlands elftal. Er werd daarna in de media gesuggereerd dat de voetballer misschien wel een kleine twee maanden uitgeschakeld zou zijn. "Als hij geen terugslag krijgt, is hij enkele weken uitgeschakeld. Zes weken? Nee, dat denk ik niet", aldus Slot.

Slot heeft genoten van het Oranjedebuut van Feyenoord-middenvelder Mats Wieffer, die tegen Gibraltar meteen een basisplaats kreeg. "Ik denk niet dat we zondag een compleet andere Wieffer te zien krijgen, maar ik vond het vooral mooi om te zien dat hij helemaal zichzelf was. Dat is heel knap dat hij dat voor elkaar heeft gekregen." Aanwinst Van den Belt Het ging op de persconferentie ook over Thomas van den Belt, de middenvelder van PEC Zwolle die vanaf volgend seizoen speler van Feyenoord is. "Een speler die behalve zijn goede goals en assists ook heel erg om zich heen kijkt wat er allemaal gebeurt voordat hij zelf de bal ontvangt. Hij heeft het gevoel voor ruimte", legt Slot uit. "Behalve zijn goede statistieken, zaten ook bijna alle clubs die rondom ons staan achter hem aan. Dus dat zegt wel wat."

De 21-jarige Thomas van den Belt maakt aan het eind van het seizoen de overstap van PEC Zwolle naar zijn 'droomclub' Feyenoord. - NOS

Een saillant detail is dat Van den Belts vader Gerard een goede vriend van Slot is. De trainer wil echter niets weten van een vermeende vriendendienst. "Er is bij deze club nog nooit een speler gekomen die alleen ík wil", aldus Slot, die daarna wel ruimte openlaat voor speculatie. "Nou ja, misschien één speler, maar dat betreft niet Thomas." Wie is die speler dan? Slot glimlacht: "Er wordt bij deze club genoeg gelekt, dus er zitten hier wel wat journalisten die weten om wie het gaat."