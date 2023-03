Ook 95.000 deelnemers pensioenfonds PME slachtoffer van datalek

Ook 95.000 deelnemers van pensioenfonds PME zijn slachtoffer geworden van het grote datalek bij marktonderzoekers. Bij een deel van hen zit ook informatie over hun maandsalaris.

Volgens PME zijn er specifieke inkomensgegevens gelekt waarmee berekend kan worden hoe hoog de pensioenopbouw moet zijn. Ook zijn telefoonnummers, geslacht en leeftijd (niet de geboortedatum) van deelnemers van het pensioenfonds gelekt.

De oorzaak zit bij de software van Nebu, waarvan onderzoeksbureaus gebruikmaken. Ondanks herhaaldelijke pogingen is Nebu voor de NOS nog niet bereikbaar geweest voor commentaar.

Pensioenfonds PME benadrukt wettelijk verplicht te zijn om onderzoeken onder hun deelnemers te laten verrichten. Inkomensgegevens kunnen bij deze onderzoeken van belang zijn voor de interpretatie van vragen.

Alleen van mensen die nog bezig zijn met het opbouwen van hun pensioen zijn inkomensgegevens gelekt. Hoe groot deze groep is, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Het gaat dus niet om deelnemers die al pensioen uitgekeerd krijgen. Wel getroffen zijn zogeheten 'slapers', mensen die in het verleden deelnemer waren. Alle betrokkenen zijn via e-mail op de hoogte gesteld.

Aantallen PFZW onduidelijk

Pensioenfonds Zorg en Welzijn geeft ook aan getroffen te zijn door het datalek, maar laat weten dat het niet om financiële gegevens gaat. Een woordvoerder kan verder nog geen informatie geven.

De pensioenfondsen zijn de zoveelste partijen waarvan duidelijk is geworden dat ze getroffen zijn door een digitale aanval bij softwarebdrijf Nebu. Eerder deze week bleek dat klanten van NS, VodafoneZiggo en zorgverzekeraar CZ onder de gedupeerden zijn. Ook van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en woningcorporatie Stadgenoot zijn gegevens gelekt.

Voor alle getroffenen geldt dat er toegang is geweest tot klantgegevens, het is nog niet duidelijk of de gegevens daadwerkelijk gestolen zijn. Een aantal marktonderzoekers hebben hierover een kort geding aangespannen. Dat dient komende dinsdag.