Van der Breggen op imposante wijze naar tweede wereldtitel op de weg

Anna van der Breggen is voor de tweede keer in haar carrière wereldkampioene op de weg geworden. In het Italiaanse Imola reed de 30-jarige wielrenster op 41 kilometer voor de eindstreep op imposante wijze weg van het peloton en soleerde naar de titel. In 2018 veroverde ze haar eerste wereldtitel.

Annemiek van Vleuten maakte zaterdag het succes compleet. Ze won ruim een minuut na binnenkomst van Van der Breggen zilver door de sprint om de tweede plaats van de Italiaanse Elisa Longo Borghini te winnen. Marianne Vos finishte als vierde.

Ook al wereldkampioene tijdrijden

Van der Breggen sloot in Imola een topperiode af. Een week geleden won ze het eindklassement van de Giro Rosa, nadat Annemiek van Vleuten als klassementsleidster ten val was gekomen en met een gebroken pols de strijd had moeten staken. Donderdag voegde Van der Breggen al de wereldtitel op de individuele tijdrit aan haar uitgebreide palmares toe. Ze had op de tijdrit al vier keer WK-zilver gewonnen.

Van der Breggen tekende voor de vierde Nederlandse wereldtitel bij de vrouwen op rij. Chantal Blaak was in 2017 wereldkampioene en vorig jaar was Annemiek van Vleuten de beste in de mondiale wegwedstrijd.