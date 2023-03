Na reeks mislukte avonturen schiet Alonso met Aston Martin eindelijk in de roos

Hij is met zijn twee wereldtitels al een grootheid in de Formule 1, maar Fernando Alonso is sinds de laatste Grand Prix - in Saudi-Arabië - doorgedrongen tot het elitekorps van de koningsklasse. Door zijn derde plaats in Jeddah is hij de zesde coureur in de geschiedenis met honderd podiumplekken in de Formule 1. De 41-jarige Spanjaard schaart zich in een rijtje met Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen en Alain Prost. "Dat voelt goed en het is fijn om dat getal aan te tikken, maar in een lopend seizoen ben je doorgaans niet met statistieken bezig. Ik focus alleen op de volgende race", zegt hij in Melbourne aan de vooravond van de Australische GP. Alonso blijkt wel op de hoogte van een opmerkelijk detail: alle genoemde coureurs pakten hun 101ste podium met een zege. "Ik weet het. Bovendien is de race hier op 2 april en de laatste keer dat dat zo was, kwam ik als eerste over de streep. Het zou een mooie toevalstreffer zijn, maar we kunnen alleen winnen als Max Verstappen en Sergio Pérez in de problemen komen."

Fernando Alonso en reservecoureur Stoffel Vandoorne over de sterke seizoenstart van hun team Aston Martin. - NOS

De grand prix in Albert Park kan Alonso's derde podium op rij worden. "Hopelijk gaat het hier net zo goed als in de eerste twee races. We zijn extreem blij met de auto. Hij is veel beter dan we hadden verwacht. Een aangename verrassing. Met ons zelfvertrouwen zit het wel goed." Reeks moeizame jaren De autosportveteraan uit Oviedo is na een eindeloze reeks moeizame jaren helemaal opgeleefd bij Aston Martin. Na zijn twee kampioenschappen met Renault (in 2005 en 2006) leek hij op recordkoers, maar transfers nekten hem keer op keer. Alonso gokte voortdurend op het verkeerde paard: bij McLaren, opnieuw Renault, Ferrari, nogmaals McLaren en Alpine mislukte zijn titelmissie. Alonso's plotselinge switch van middenmoter Alpine naar Aston Martin werd door insiders ingeschat als de volgende misstap. Logisch: Alpine werd in 2022 vierde in het WK voor constructeurs, Aston Martin zevende. Maar het team was financieel kerngezond en had grootse plannen. "Het is een erg mooi project. We trekken er een paar jaar voor uit, maar dit gaat het beste team van de grid worden", zei Alonso na het zetten van de handtekening.

Hij is nu al prima, maar ik denk dat we hem enorm door kunnen ontwikkelen. Fernando Alonso over de AMR23

Het lijkt erop dat Alonso eindelijk in de roos heeft geschoten. Na het ongenaakbare Red Bull Racing is Aston Martin dit seizoen als snelste uit de startblokken geschoten. En wie denkt dat dat tijdelijk is, zit volgens Alonso mis. "De AMR23 is totaal anders dan de auto van vorig jaar. Andere teams rijden met een doorontwikkeling van hun oude auto, maar bij ons is 95 procent nieuw. Dat betekent dat er nog heel veel potentie in zit. Hij is nu al prima, maar ik denk dat we hem enorm door kunnen ontwikkelen." Uitgelaten stemming Zeggen dat het klikt tussen Aston Martin en Fernando Alonso is een understatement. De stemming bij de renstal is uitgelaten. "Het is illustratief dat de hele crew na de tweede race in Saudi-Arabië al Fernando's naam scandeerde", zegt teamleider Mike Krack. "Hij werkt keihard, is heel positief en motiveert iedereen. Hij is er nog maar net, maar heeft het hele team een oppepper gegeven." Krack heeft de sfeer in zijn renstal zien kantelen. "Exact een jaar geleden waren we ook in Melbourne. Een wereld van verschil. Het was een dramatisch weekend. Alles ging mis. De auto was langzaam, lastig te besturen en de coureurs zaten zonder vertrouwen in de cockpit. We verlieten Australië geloof ik als enige team met nul WK-punten."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De reuzensprong van Aston Martin is niet alleen te danken aan de nieuwe auto, zegt Krack. "We werden in 2022 langzaam maar zeker beter. Dat we als zevende eindigden is een vertekend beeld. We waren beter dan het scorebord suggereert. Zeker aan het eind van het seizoen." "In de winter hebben we grote stappen gezet. We hebben toen duidelijk meer progressie geboekt dan andere teams, maar beseffen heel goed hoe snel dat kan kantelen", weet Krack. De teambaas kent zijn plaats: Verstappen en Pérez verslaan lijkt onmogelijk; beter zijn dan de rest is het voornaamste doel. "Red Bull is ver weg en de concurrenten zijn dichtbij. We zullen hard moeten werken om ons huidige niveau vast te houden." Euforie temperen Alonso is het eens met zijn teambaas. "We hebben de wind mee, maar weten nog niet of de auto op elk circuit snel is. Bovendien moet ik het team nog leren kennen. Er zijn nog zoveel vraagtekens. De komende races komen alle teams met updates en nieuwe onderdelen. Alle auto's zullen flink veranderen en dat kan de pikorde opschudden. Ferrari en Mercedes kunnen terugslaan."

GP van Australië bij de NOS - NOS