Onderhandelingen streekvervoer hervat, stakingen van de baan

Ruim twee weken geleden schortten FNV en CNV de acties op, om onder begeleiding van twee verkenners weer met de werkgevers te gaan praten. Daarbij gaven de bonden wel aan dat er weer gestaakt zou worden als ze in die gesprekken geen openingen voor echte onderhandelingen zouden zien. Kennelijk zijn die openingen er: in plaats van gestaakt wordt er vanaf komende maandag onderhandeld over een nieuwe cao.

Na maanden van stakingen gaan de werkgevers en vakbonden in het streekvervoer weer met elkaar onderhandelen over een nieuwe cao. De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) en vakbonden FNV en CNV hebben dat bekendgemaakt. Daarmee zijn ook de aangekondigde stakingen van de baan, die volgende week op maandag, woensdag en vrijdag zouden zijn.

"We zijn blij dat we terugkeren naar de onderhandelingstafel", zegt voorzitter Fred Kagie van de VWOV in een korte verklaring.

Vakbond CNV zegt dat de onderhandelende partijen zichzelf de hele werkweek de tijd geven om te onderhandelen, en hun leden al voor de Paasdagen (volgend weekend) willen informeren over een mogelijk akkoord.

CNV zegt hoopvol te zijn: "De werkgevers hebben toegezegd dat zij op onze werkdrukvoorstellen behoorlijke stappen willen maken. Daarbij is te denken aan extra pauze, meer lucht in de diensten en verbetering in de roosters en diensten. Uiteraard zal ook het loon een belangrijk onderwerp zijn in het uiteindelijke resultaat."