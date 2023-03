Activisten van White Lives Matter veroordeeld voor racistische stickers

Drie mannen zijn veroordeeld voor het plakken en verspreiden van stickers met racistische teksten in Breda. De mannen van 24, 28 en 34 jaar oud hebben taakstraffen opgelegd gekregen van 36 tot 80 uur. Twee van de drie mannen zijn bovendien veroordeeld tot 30 dagen gevangenis, waarvan 29 voorwaardelijk.

De mannen beriepen zich op hun vrijheid van meningsuiting, maar de rechtbank wijst erop dat dit recht niet onbeperkt is en stelt dat ze de grens hebben overschreden van wat toelaatbaar is. Volgens de rechtbank maakten ze zich schuldig aan "groepsbelediging van mensen met een donkere huidskleur of een andere etniciteit".

De mannen kwamen met elkaar in contact via een Telegramkanaal van White Lives Matter. In oktober 2021 spraken ze af voor een stickeractie in Breda. Twee van hen namen stickers mee met teksten als 'Nationaal socialisme, we zijn terug' en 'Stop white replacement'.

In gezicht geslagen

Ze deelden de stickers uit en plakten die op (lantaarn)palen in de stad. Toen een voorbijganger een sticker van een lantaarnpaal af trok en verscheurde, werden hij en zijn vriendin door de 28-jarige verdachte uitgescholden voor 'kankernegers'. De 34-jarige verdachte sloeg de man vervolgens met een gebalde vuist in zijn gezicht.

Deze twee verdachten zijn ook schuldig bevonden aan respectievelijk belediging en mishandeling. Beide mannen moeten een schadevergoeding van 250 euro aan de slachtoffers betalen.

De derde verdachte erkende deze week bij de rechtbank dat hij aanhanger is van de omvolkingstheorie, die stelt dat witte mensen in de westerse samenleving worden vervangen door mensen van een ander ras. Op stickers werd naar de theorie verwezen.

Aftelmoment Erasmusbrug

De 34-jarige en 24-jarige veroordeelden worden ook verdacht van de projectie van racistische leuzen op de Erasmusbrug tijdens de jaarwisseling. Destijds waren minutenlang racistische teksten als 'White lives matter' en 'Zwarte Piet deed niks verkeerd' op de Rotterdamse brug te lezen. Dat was tijdens de live-uitzending van het aftelmoment van RTL.