Acht mannen opgepakt voor ongeregeldheden nieuwjaarsnacht ’s-Gravendeel

De politie heeft vanochtend acht mannen aangehouden voor het bedreigen en bekogelen van agenten tijdens de afgelopen jaarwisseling in 's-Gravendeel. Volgens de politie gaat het om leden van de harde kern van Feyenoord.

De arrestanten zijn tussen de 19 tot 31 jaar oud. Ze maken volgens de politie deel uit van de groep die zich 'Rotterdam Radicals' noemt.

De mannen worden verdacht van openlijke geweldpleging, poging tot zware mishandeling en poging tot doodslag. Volgens de politie lokte een groep van zo'n dertig mensen die nacht agenten in de val om hen vervolgens te bedreigen en bekogelen met vuurwerk.

Eerder werden al zeven mannen opgepakt voor de ongeregeldheden. Eén van hen zit nog vast.

Inwoners deden ook aangifte

Inwoners van 's-Gravendeel hebben een andere lezing over wat er die nacht gebeurde. Een groep bewoners deed juist aangifte tegen de politie wegens mishandeling.

Ze zeggen dat ze op de vroege Nieuwjaarsochtend werden ingesloten door de mobiele eenheid en daarna in sommige gevallen hard werden geslagen. "We werden in mijn straat geblokkeerd door de ME. Vanaf dat moment werd iedereen die te dichtbij kwam of verkeerd keek neergeknuppeld", zei bewoonster Natasja Broere eerder bij de regionale omroep Rijnmond.

De politie zegt dat er ook een onderzoek naar de agenten loopt. "Als een agent geweld heeft gebruikt, moet hij of zij dat altijd verantwoorden, zodat dat getoetst kan worden op proportionaliteit, subsidiariteit en professionaliteit. Dit gebeurt door de onafhankelijke Commissie Geweldsaanwending. Ook dit onderzoek is nog actief", aldus de politie.