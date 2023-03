Kabinet maakt excuses aan nabestaanden De Vries, Wiersum en broer kroongetuige

Minister Yesilgöz heeft namens het kabinet excuses aangeboden aan de nabestaanden van Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) stelde begin deze maand dat er voorafgaand aan de moorden veel is misgegaan rond de beveiliging van de drie.

Yesilgöz schrijft in een uitgebreide reactie dat zij inmiddels persoonlijk contact heeft gehad met de nabestaanden. Ze heeft tegenover hen erkend dat er fouten zijn gemaakt en dat zij dit ten diepste betreurt.

Verder zegt de minister van Justitie en Veiligheid dat ze alle aanbevelingen van de OVV overneemt. Dat betekent onder meer dat de bewaking en beveiliging van ernstig bedreigde personen wordt weggehaald bij het huidige, wijdvertakte samenwerkingsverband van Openbaar Ministerie, politie, inlichtingen- en veiligheidsdiensten en gemeentelijke overheden.

Om het risico op miscommunicatie te verkleinen, wil de minister de regie voortaan leggen bij één landelijke organisatie, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Die gaat nu al over de bewaking en beveiliging van onder anderen de leden van het Koninklijk Huis en bewindspersonen.

Daarnaast schrijft de minister dat het kroongetuigenprogramma voorlopig niet wordt uitgebreid, zoals ze eigenlijk had gewild. Er moet eerst een nieuwe regeling komen, waarin er meer aandacht is voor de beveiliging van de mensen rondom de kroongetuigen. Dat zijn verdachten of veroordeelden die onder voorwaarden bereid zijn om informatie over strafzaken aan justitie te geven. Het kan even duren voor zo'n regeling er is, zegt Yesilgöz.

Snoeihard rapport

De OVV schreef onlangs in een snoeihard rapport dat de politie en het Openbaar Ministerie veel signalen hebben gemist over de moorden op Reduan B., Wiersum en De Vries.

De verschillende diensten die betrokken waren bij bewaking en opsporing werkten langs elkaar heen, constateerde de onderzoeksraad. En er werden besluiten genomen op basis van onvolledige, versnipperde informatie.