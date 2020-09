Brand in locomotief goederentrein bij Oisterwijk, treinverkeer gestremd

In het centrum van Oisterwijk was vanmiddag brand in de locomotief van een goederentrein. De trein vervoerde benzeen, een brandbare stof.

Het vuur is niet in de buurt van de wagons met benzeen gekomen, laat een woordvoerder van ProRail weten. De brand woedde voor zover bekend alleen in de technische ruimte van de locomotief.

Een klap en daarna rook

Rond 14.30 uur voelde de machinist van de trein een klap en vervolgens zag hij rook in de locomotief. Hij heeft volgens de woordvoerder de trein vervolgens meteen gestopt en de bovenleiding uitgeschakeld. Er bleek uiteindelijk "een heel klein brandje" te zijn, dat snel was geblust. Waardoor de brand was ontstaan, is nog niet bekend.

De trein was onderweg naar de haven in het Botlekgebied in Rotterdam en kon na de brand niet verder rijden. Het voertuig wordt met een hulplocomotief van het spoor gehaald.

Tussen Tilburg en Boxtel rijden vermoedelijk tot 18.00 uur geen treinen. Reizigers kunnen gebruikmaken van bussen tussen Tilburg Oisterwijk en Boxtel, meldt de NS.