Ajax en Van der Sar verder onder vergrootglas na afhaken Ward als technisch directeur

Uiterlijk eind maart zou Ajax de nieuwe technisch directeur aanstellen, zo verzekerde algemeen directeur Edwin van der Sar zo'n twee maanden geleden. Julian Ward was de aangewezen man, maar de komst van de 41-jarige Engelsman is volgens De Telegraaf afgeketst.

Ajax en Van der Sar willen vooralsnog niet reageren op dat nieuws.

Ward, nu nog werkzaam voor Liverpool, was in vergaande onderhandelingen met Ajax. Waar het precies op stuk is gelopen is niet duidelijk, maar feit is wel dat de noodzaak voor Van der Sar - wiens functioneren na opnieuw een mislukte poging steeds meer onder een vergrootglas komt te liggen - om met spoed door te schakelen naar een nieuwe technisch directeur groot is.

De nieuwe bestuurder moet namelijk op zoek naar een trainer voor volgend jaar - John Heitinga is aangesteld tot het einde van het seizoen - en ook aan de slag met de samenstelling van de selectie, die op dit moment niet in balans is.

Moeizame zoektocht

De streep door de komst van Ward is een volgend hoofdstuk in de moeizame zoektocht naar een technisch directeur. Sinds het vertrek van Marc Overmars, bijna veertien maanden geleden, speurt Ajax naar de geschikte kandidaat voor een van de belangrijkste functies binnen de voetbalclub.

De directie en de raad van commissarissen (rvc) zagen afgelopen tijd meerdere pogingen mislukken.