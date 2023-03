Roeister Oldenburg terug na gebroken nek: 'Ik kon niet eens meer lopen'

Marloes Oldenburg is ontzettend gelukkig dat ze weer mag denken aan het roeien van wedstrijden. Een halfjaar geleden lag ze in de kreukels en vreesde ze met een gebroken nek zelfs even voor haar leven. Vanmiddag roeit ze in Italië weer haar eerste wedstrijd.

Het is begin oktober 2022 als Oldenburg en haar partner een welverdiende vakantie in Oostenrijk vieren. Ze heeft een aantal weken daarvoor in het Tsjechische Račice twee zilveren WK-medailles gewonnen.

Valpartij met mountainbike

Maar dan slaat het noodlot toe als ze tijdens een tocht op de mountainbike ten val komt. Oldenburg komt bovenop haar hoofd terecht. Ze draagt een helm, maar desondanks zijn de gevolgen groot.

Ze breekt door de val haar bovenste halswervel, de wervel die het hoofd draagt en waardoor de ruggenmerg en halsslagader gaan. Een gebroken nek dus.

"Ik dacht aanvankelijk dat het allemaal wel meeviel, misschien had ik een hersenschudding en zou ik twee weken rust moeten houden", denkt Oldenburg bij Langs de Lijn En Omstreken terug aan het bewust moment.