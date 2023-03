Paus eet pizza en mag morgen ziekenhuis verlaten

Paus Franciscus mag naar verwachting morgen het ziekenhuis verlaten. Hij is van plan om zondag bij de mis voor Palmpasen op het Sint-Pietersplein aanwezig te zijn, zegt een woordvoerder van het Vaticaan.

Volgens zijn artsen lijkt de paus goed te herstellen van een bronchitis, waarvoor hij antibiotica heeft gekregen. Gisteravond had hij alweer een gezonde eetlust. De woordvoerder zegt dat hij pizza heeft gegeten. Zijn artsen melden dat hij daarna een goede en rustige nacht heeft gehad.

Bronnen rond de paus hadden vanochtend al laten weten dat hij graag het ziekenhuis wil verlaten, zodat hij de belangrijke kerkvieringen van Palmzondag, de Goede Week en Pasen kan leiden.

Rolstoel

Franciscus werd woensdag naar het Gemelli-ziekenhuis in Rome gebracht nadat hij had geklaagd over ademhalingsproblemen. Daarop werd bezorgd gereageerd, omdat de 86-jarige paus met verschillende gezondheidskwalen kampt.

Zo is zijn longcapaciteit beperkt omdat er op jonge leeftijd een deel van een van zijn longen is weggehaald. In de zomer van 2021 werd een stuk van zijn dikke darm verwijderd en vanwege aanhoudende knieklachten zit de paus meestal in een rolstoel.