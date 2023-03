Piraten gijzelen bemanningsleden olietanker voor kust West-Afrika

Piraten hebben voor de kust van West-Afrika een gekaapte olietanker verlaten en een deel van de bemanning meegenomen. Dat meldt de eigenaar van het schip, de Deense rederij Monjasa. Om hoeveel mensen het gaat, is niet duidelijk.

Het schip, de Monjasa Reformer, vaart onder Liberiaanse vlag en werd afgelopen weekend gekaapt ten zuidwesten van de havenstad Port Point-Noire, in Congo-Brazzaville. Vijf dagen later werd het schip een stuk noordelijker aangetroffen door de Franse marine, die in de Golf van Guinee patrouilleert.

Veilig deel

Online scheepvaartmagazine Trade Winds meldt dat drie van de zestien opvarenden zijn meegenomen. Over hun identiteit en verblijfplaats is niet veel bekend, maar volgens het Deense persbureau Ritzau zijn het geen Denen. De bemanningsleden die niet zijn gegijzeld, verkeren volgens de rederij in goede gezondheid.

Toen de piraten aan boord kwamen, zou de bemanning volgens protocol haar toevlucht hebben gezocht in een veilig deel van het schip, dat is voorzien van communicatieapparatuur en andere spullen die in geval van nood gebruikt kunnen worden.

Het is niet duidelijk hoe de piraten er toch in zijn geslaagd om een aantal bemanningsleden mee te nemen. De tanker en de lading zijn nog intact, meldt de rederij.

Daling in aantal aanvallen

Piraterij is al langer een probleem in de Golf van Guinee, die loopt van grofweg Ivoorkust tot Gabon. Veel aanvallen worden uitgevoerd door Nigeriaanse bendes met behulp van snelle speedboten.

De laatste jaren daalt het aantal incidenten wel. In 2022 werden drie schepen in het gebied aangevallen, in 2019 waren dat er nog 26.