Baan Filipijnse bemanningsleden gered: opleiding blijft geldig in Europa

De Europese Commissie blijft de nationale diploma's van Filipijnse bemanningsleden erkennen. De afgelopen jaren waren er twijfels over hun opleidingsniveau. Omdat de Filipijnse autoriteiten verbeteringen in de opleiding voor zeevarenden hebben doorgevoerd, zijn sancties, zoals het intrekken van diploma's, van de baan.

Filipijnen zijn van groot belang in de wereldwijde zeevaartsector: een op de zes bemanningsleden komt uit het Aziatische land. Alleen al in Nederland werken 20.000 Filipijnen onder de Nederlandse vlag, onder wie 1700 officieren en kapiteins. Zij zouden hun baan kunnen verliezen als het diploma niet meer werd erkend.

Eurocommissaris Vălean (Transport) zegt dat ze tevreden is over de samenwerking met de Filipijnse overheid: "Ze hebben erg hun best gedaan om de training en opleiding van de bemanningsleden te verbeteren. Ze kunnen blijven rekenen op onze steun bij het verder op orde krijgen van hun certificeringssysteem. En bij het zorgen voor betere leef- en werkomstandigheden voor zeevarenden."