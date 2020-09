Dodental van crash met militair vliegtuig Oekraïne opgelopen tot 26

Het aantal doden van een vliegtuigcrash in het oosten van Oekraïne is opgelopen tot 26. In eerste instantie overleefden 2 van de 27 inzittenden de ramp, maar een van hen is afgelopen nacht alsnog overleden in het ziekenhuis.

Aan boord zaten twintig luchtmachtofficieren in opleiding en een zevenkoppige bemanning. Het ging om een trainingsvlucht.

Vier scenario's

Het is nog onduidelijk waardoor het militaire transportvliegtuig, een Antonov An-26, kon neerstorten. Kort voor de crash vroeg de piloot of hij kon landen op een vliegveld nabij de stad Charkov, nadat een van de twee turbopropmotoren was uitgevallen. Vijf minuten later stortte het vliegtuig neer. Het brandde uit langs een snelweg.

De Oekraïense autoriteiten zeggen vier scenario's te onderzoeken: technische malheur, nalatigheid door de bemanning, een fout in het besturingssysteem van het vliegtuig en slecht onderhoud.

De Oekraïense president Zelensky schreef op Facebook dat hij vandaag bestempelt als een dag van nationale rouw. Ook bezocht hij de rampplek en kondigde hij aan dat de gehele An-26-vloot aan de grond wordt gehouden tot het onderzoek naar de crash is afgerond.