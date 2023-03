Wimbledon staat Russen en Belarussen onder neutrale vlag dit jaar wel toe

De organisatie van Wimbledon heeft besloten om tennissers uit Rusland en Belarus dit jaar weer toe te laten. Spelers uit die twee landen werden in 2022 nog geweerd van het Britse grandslamtoernooi vanwege de oorlog in Oekraïne.

Wimbledon stelt als voorwaarde dat tennissers uit de twee landen onder een neutrale vlag mogen deelnemen. De organisatie eist bovendien dat spelers niet deelnemen als zij financiële steun ontvangen van de Russische of Belarussische overheid.

Het nieuws betekent dat topspelers zoals Aryna Sabalenka (de regerend Australian Open-kampioene), Daria Kasatkina, Daniil Medvedev en Andrej Roeblev weer mogen deelnemen aan het belangrijkste tennistoernooi ter wereld.

Geen punten voor de wereldranglijst

De Britse boycot van Russen en Belarussen op Wimbledon zorgde vorig jaar voor verdeeldheid.

De ATP en WTA, de organisaties van respectievelijk het mannen- en vrouwentennis, besloten na de maatregel dat er voor het grandslamtoernooi in Londen geen punten voor de wereldranglijst te verdienen waren.

De Kazachse Elena Rybakina en de Serviër Novak Djokovic wonnen in 2022 de titel op Wimbledon. Saillant detail: de 23-jarige Rybakina is geboren in Moskou en komt sinds 2018 uit voor Kazachstan.

Het tennistoernooi van Wimbledon duurt dit jaar van maandag 3 juli tot en met zondag 16 juli.

Eerder deze week gaf de Oekraïense tennisster Marta Kostyuk haar Russische tegenstander in Miami geen hand. "Als ik weiger te spelen, verlies ik mijn ranking en is mijn carrière over."