Ernstige smog in Thailand: regering vraagt buurlanden om hulp

De Thaise regering vraagt buurlanden om hulp om de ernstige smog in het land aan te pakken. Door de luchtvervuiling hebben veel inwoners al wekenlang last van keelpijn en ademhalingsproblemen. Verder komt volgens de regering de toeristische sector in gevaar, ook in omringende landen.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid hebben ruim 1,7 miljoen inwoners van Thailand gezondheidsproblemen door de luchtvervuiling. De Thaise premier Prayut Chan-o-cha wil graag dat de Asean, het samenwerkingsverband van landen in Zuid-Azië, de aanpak van het probleem gaat coördineren. Wat Thailand precies wil van de buurlanden, is niet bekend.

Boerenland in brand

De smog is ontstaan door branden in Thailand, maar ook in de buurlanden Myanmar, Cambodja en Laos. Boeren hebben de gewoonte om na het droge seizoen hun land in brand te steken om van onkruid en struikgewas af te komen.

Ook wordt Thailand momenteel geteisterd door bosbranden in de noordoostelijke provincie Nakhon Nayok. Deze week nog gingen grote delen van het Nationale Park Khao Laem in vlammen op. Lokale kranten schrijven dat de branden zijn ontstaan door blikseminslag en de harde wind.