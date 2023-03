Metro naar Hoek van Holland stopt voor het eerst bij het strand

Afgelopen weken werd de hele dienstregeling zonder passagiers gereden bij wijze van laatste test. Die proeven zijn volgens de RET vlekkeloos verlopen. Vanaf het nieuwe station is het nog 100 meter naar het strand.

Reizigers kunnen sinds vandaag vanaf het centrum van Rotterdam met de metro in 40 minuten naar het strand. Jaren later dan gepland, stopte de Metro aan Zee vanochtend voor het eerst bij de nieuwe halte Hoek van Holland Strand. - NOS

Dat de metro nu pas tot het einde van de lijn rijdt, heeft meerdere oorzaken: van gedoe met vergunningen tot storingen en problemen met de beveiligingssoftware. Ook onvoorziene kosten leidden tot vertraging. Er werd 90 miljoen euro extra vrijgemaakt op een budget van 365 miljoen euro, vertelt RET-directeur Maurice Unck aan Rijnmond.

"Je kunt vandaag als een teleurstelling zien, omdat we zoveel vertraging hebben gehad. Maar wij zien het echt als een viering", aldus Unck.

Vaker op drukke stranddagen

De metro rijdt op weekdagen en zaterdagmiddag drie keer per uur van en naar Hoek van Holland Strand. In de avond en op zondag gaat de metro om het half uur. Op de zondagen vanaf Hemelvaart en in de zomervakantie rijdt de metro overdag elk kwartier.

Op drukke (strand)dagen en bij evenementen worden extra metro's ingezet. De vergunningen hiervoor zijn nog niet rond. Dit moet voor het komend strandseizoen geregeld zijn.