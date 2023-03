Oekraïense regering verbiedt sporters olympische kwalificatie met ook Russen

De Oekraïense regering heeft besloten dat Oekraïense sporters alleen aan olympische kwalificatietoernooien mogen deelnemen als er geen Russen meedoen. Als Oekraïense sportbonden zich hier niet aan houden, raken ze mogelijk hun nationale status kwijt.

Dit besluit volgt op het advies van het Internationaal Olympisch Comité om Russen en Belarussen onder bepaalde voorwaarden weer toe te laten. Dat maakte IOC-baas Thomas Bach dinsdag bekend. Of die sporters in 2024 aan de Spelen mogen deelnemen, daar heeft het IOC zich nog niet uitgesproken.

Einde carrière?

Oekraïne geeft aan te overwegen het sportevenement in Parijs te boycotten als er Russen aan zullen deelnemen. De Oekraïense minister Oleh Nemchinov ziet in dat er wellicht sporters zullen zijn wiens carrière door deze keuze stopt. "Maar je leven en dat van je kinderen zal blijven", benadrukt hij.

Eerder deze week gaf de Oekraïense tennisster Marta Kostyuk haar Russische tegenstander in Miami geen hand. "Als ik weiger te spelen, verlies ik mijn ranking en is mijn carrière over."