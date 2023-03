El Yaakoubi na kritiek op weigeren OneLove-band: 'Blijkbaar niet iedereen even vrij'

"We pleiten er (in die campagne) voor dat iedereen er mag zijn en keuzes mag maken zoals hij dat zelf wil, maar als ik gebruik wil maken van die vrijheden, dan pas je niet in het straatje, dan gelden die vrijheden niet meer."

"De conclusie is dat niet iedereen even vrij is." Voetballer Redouan El Yaakoubi komt tot die slotsom na een week waarin hij zijn aanvoerdersband bij Excelsior is kwijtgeraakt , omdat hij weigerde mee te doen aan de OneLove-campagne van de KNVB.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

"We zijn in Nederland best wel selectief in waar we iets in willen ondernemen", zegt El Yaakoubi over de - in zijn ogen - willekeur van de KNVB en spelersvakbond VVCS.

"We dragen wél een speciale aanvoerdersband vanwege Oekraïne, maar over al die andere oorlogen die overal in de wereld gaande zijn hoor ik vrij weinig. Alsof die vormen van geweld minder belangrijk zijn. Dat irriteert me."

Dat gegeven in combinatie met religieuze overwegingen hebben El Yaakoubi doen besluiten om de OneLove-aanvoerdersband niet te dragen. "Het is ook een vorm van vrijheid om die keuze te maken."

"Dat betekent niet dat ik tegen die groepering (de lhbti-gemeenschap, red.) ben, maar ik ben ook niet vóór die groepering. Ik voelde me niet geroepen om ambassadeur of uithangbord te zijn."

Andere aanvoerders

De uitleg dat de campagne een breder doel dient dan alleen de steun aan lhbti-personen, is aan El Yaakoubi niet besteed. "OneLove is voor mijn gevoel in het leven geroepen voor die community. Tik maar eens 'regenboog' in op google, dan zie je hetzelfde."

"Ik weet ook dat er meer aanvoerders zijn die de band liever niet dragen, maar dat ze bang zijn voor de kritiek. Of ze zijn niet mondig genoeg om publiekelijk uit te leggen waarom ze het niet willen."