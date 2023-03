Acht mensen opgepakt in groot onderzoek bankhelpdeskfraude

De politie heeft de afgelopen maanden acht mensen opgepakt in een groot onderzoek naar helpdeskfraude. De oplichters zouden mensen geld hebben afgetroggeld door zich voor te doen als bankmedewerker. In de zaak zijn ruim 150 aangiftes gedaan. De totale schade ligt volgens de politie op 1,6 miljoen euro.

De verdachten zijn vier vrouwen en vier mannen in de leeftijd van 20 tot en met 24 jaar. Ze komen uit Almere, Amsterdam en Nigtevecht. Zeven van hen zijn inmiddels vrijgelaten, maar zijn nog wel verdachten. Alleen een man van 23 uit Almere zit nog vast.

De politie deed huiszoekingen in een vakantiepark in het Noord-Hollandse dorpje Uitdam en een woning in Almere. Daarbij zijn onder meer gegevensdragers en geld in beslag genomen.

Neptelefoontje

De afgelopen jaren is helpdeskfraude aan een opmars bezig. Mensen worden bijvoorbeeld gebeld door een vervalst telefoonnummer, waardoor het lijkt alsof ze door een bank worden gebeld. De oplichter maakt de slachtoffers vervolgens wijs dat er een rekening is gehackt, waarna ze hun geld zo snel mogelijk naar een 'veilige' rekening moeten sturen.

Andere keren krijgen mensen bericht dat iemand van de bank thuis een pinpas komt ophalen of wordt de computer van slachtoffers op afstand overgenomen. Banken zeggen dat ze zelf nooit telefonisch vragen om geld over te maken of om informatie over inloggegevens en het banksaldo.