Ministers geschrokken van Brusselse stikstofbrief

Ministers zijn geschrokken van de brief die de Europese Commissie aan het kabinet heeft gestuurd over het stikstofbeleid. In de brief zegt Eurocommissaris Sinkevicius dat Nederland vaart moet maken met de stikstofaanpak. Hij wijst er onder meer op dat Nederland de afspraken moet nakomen over de vermindering van de uitstoot tot 2030.

Minister Van der Wal voor Stikstof wil er inhoudelijk weinig over zeggen: "De brief is heel kort, en we moeten echt even kijken wat wat hier staat betekent." Ze erkent wel dat ze toen ze de brief woensdag las "even schrok". En ze snapt ook, dat "als de brief een dag later op straat ligt heel veel mensen buiten er van schrikken". Ze vindt het "ontzettend vervelend" dat de brief naar buiten is gekomen. "Dat helpt ook niet."

Ook Van der Wals collega Adema is geschrokken. "Dat is een vrij strakke brief. Eigenlijk zegt Brussel dat 100 procent van de gebieden onder de kritische depositiewaarde moet komen. Dat gaat nogal ergens over." Ook hij voegde eraan toe dat het kabinet nu eerst moet kijken wat er precies wordt bedoeld.