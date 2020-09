AZ met Aboukhlal tegen Fortuna; geschorste Stengs ontbreekt

De waarschuwing van het kabinet om voetbalsupporters uit de stadions te weren als ze zich dit weekend opnieuw niet aan de coronaregels houden, valt niet in goede aarde bij de KNVB. "Het zou onbegrijpelijk zijn als op basis van twee incidenten op ruim honderd wedstrijden een totale sector de nek om wordt gedraaid", schrijft de bond.

"De laatste waarschuwing richting het betaald voetbal vandaag in het Algemeen Dagblad van minister Van Ark heeft de Nederlandse voetbalbranche (KNVB, Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie, clubs, supporters en alle betrokken partijen) zeer verrast, te meer omdat wij juist goede afspraken met de overheid hebben hoe we voetbal veilig en verantwoord in stadions kunnen organiseren", schrijft de KNVB verder in een verklaring.