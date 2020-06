MH17-verdachte Poelatov heeft geldproblemen, zeggen zijn advocaten

Oleg Poelatov, de enige van de vier MH17-verdachten die zich laat verdedigen, heeft geldproblemen. Zijn verdediging heeft geen geld om tolken te betalen of reizen te financieren, schrijven de advocaten in een brief van 5 mei aan de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie citeerde vanochtend uit die brief. De geldproblemen zouden samenhangen met de corona-uitbraak, waardoor "op dit moment bijvoorbeeld geen tolken kunnen worden betaald. Dat geldt ook voor de overige kosten die wij maken of zouden moeten/willen maken in [deze] zaak, waaronder de kosten voor reizen en kosten voor het raadplegen van adviseurs."

Het OM wees erop dat Poelatov een beroep kan doen op een voorschot. Verder kwam het OM ook met nieuw bewijs tegen de verdachten.

'Getuigen horen is fishing expedition'

Begin deze week claimde de verdediging dat het OM "koste wat kost" probeert te bewijzen dat vlucht MH17 is neergehaald door een Buk-raket. Aanwijzingen en feiten die een andere kant op wijzen worden genegeerd, meent de verdediging van Poelatov. Volgens het OM was Poelatov betrokken bij het transport van de Buk-raket, het wapen waarmee vlucht MH17 is neergehaald.

De verdediging vindt de onderzoeken naar de alternatieve versies onvoldoende en wil meer dan 100 getuigen horen over deze theorieën

Volgens het Openbaar Ministerie zou dat een "fishing expedition" zijn en moeten de verzoeken voor het horen van deze getuigen "voor het overgrote deel" worden afgewezen. Volgens het OM negeert Poelatov het belastende bewijs en wil hij alleen getuigen horen over alternatieve theorieën "zonder concreet toe te lichten welke relevante informatie die getuigen zouden kunnen geven".

Poelatov kan onderzoek laten doen, meent het OM, maar hij moet dat dan wel "voldoende en behoorlijk motiveren", zodat de rechter de relevantie van het verzoek kan beoordelen. In veel gevallen is dat niet gebeurd.

Nieuwe telefoontaps

In reactie op de onderzoekswens van de advocaten presenteerde het OM vandaag ook nieuw concreet bewijs tegen de vier verdachten. Het gaat om een afgeluisterd telefoongesprek waaruit blijkt dat kort na het neerhalen van vlucht MH17 twee van de verdachten in de veronderstelling zijn dat ze met hun Buk-raket een Oekraïens gevechtsvliegtuig hebben neergehaald.

Verder opperde het OM opnieuw om de zaak tegen de vier verdachten op te splitsen. Als de verdediging van Poelatov meer tijd nodig heeft, kan de zaak tegen de drie andere verdachte bij verstek gewoon doorgaan.

De rechtbank beslist volgende week vrijdag of de verzoeken van de verdediging worden ingewilligd.