'Helft van de sportverenigingen zit in ernstige problemen'

De helft van alle Nederlandse sportverenigingen zit in ernstige problemen of verwacht dat de komende vijf jaar te komen. Er zijn allerlei moeilijkheden: het is lastig om mensen te porren voor een vrijwilligersfunctie in het bestuur, de (energie)kosten stijgen sterk, er is oneerlijke concurrentie, de bureaucratie is steeds ingewikkelder en gemeenten bieden daarbij weinig ondersteuning. Daarom zijn er dringend maatregelen nodig.

Dat stelt het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB) op basis van een rondgang in het hele land waarin gesprekken zijn gevoerd met meer dan 250 bestuurders van sportclubs. Ruim 800 bestuurders vulden bovendien een online enquête in.

"Sommigen zaten met tranen in de ogen", vertelt onderzoeker en bestuurder van het RVVB Daniel Klijn in het NOS Radio 1 Journaal. "Het water staat hen aan de lippen. De terugloop van het aantal bestuurders leidt er in combinatie met de hoeveelheid werk die toeneemt toe dat ze zo'n 26 tot 30 uur in de week bezig zijn met hun club."

Stikstofplan

Weinig mensen willen in het bestuur van een sportclub gaan zitten. Dat heeft verschillende oorzaken. Bij het besturen van een sportclub komt veel papierwerk kijken: bestuurders kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld, een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is vereist, voor evenementen zijn vergunningen en tegenwoordig ook vaak een stikstofplan nodig. Het aanvragen daarvan kost allemaal veel tijd. Dat geldt ook voor subsidies voor jeugdleden uit minder welgestelde gezinnen, zeker als dat moet gebeuren voor honderden leden.

Het imago van dat tijdrovende en complexe werk weerhoudt mensen ervan om in een bestuur te stappen. Jongeren onder de 30 en vrouwen hebben al helemaal weinig interesse.