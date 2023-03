Brazilië wordt concurrent Nederland in strijd om organisatie WK voetbal 2027

De Braziliaanse president Lula heeft aangekondigd dat zijn land zich kandidaat stelt voor de organisatie van het WK voetbal voor vrouwen in 2027. "Een grote stap in de richting van de ontwikkeling van de vrouwensport in Brazilië", noemt hij het op Twitter.

Brazilië wordt daarmee een concurrent van Nederland, België en Duitsland. Vorige week brachten zij naar buiten dat ze gezamenlijk een gooi doen naar de organisatie van het evenement.

Landen hebben nog tot 21 april om zich bij de FIFA als kandidaat aan te melden. De wereldvoetbalbond vraagt hen om het bid uiterlijk 8 december in te leveren. Volgend jaar mei wordt tijdens het FIFA-congres de locatie voor het WK bepaald.

Vorige week opende de FIFA de aanmelding. Naast Nederland, België en Duitsland en Brazilië zouden ook de Verenigde Staten en Zuid-Afrika interesse hebben in de organisatie van het WK.