Ook Japan kondigt exportcontroles chiptechnologie aan

De Verenigde Staten en Nederland bereikten begin dit jaar een akkoord over beperking van de verkoop van ASML-chipmachines aan China. De VS vreest dat geavanceerde chips worden gebruikt voor Chinees defensiematerieel. Nederland levert nu niet meer de nieuwste en op één na nieuwste machines die nodig zijn voor de chipproductie.

Correspondent Japan Anoma Van der Veere

"Japan heeft al jaren een gespannen relatie met de VS met betrekking tot geavanceerde technologie-uitwisseling. China is de grootste handelspartner van Japan en exportcontroles kunnen leiden tot brede economische vergeldingsacties.

Hoewel Japan in een vroeg stadium aangaf mee te werken aan exportcontroles, bleven concrete voorstellen om die reden lange tijd uit. Met deze exportcontroles hakt Japan nu de knoop door, en met de landelijke gemeenteverkiezingen om de hoek laat de regerende Liberaal Democratische Partij duidelijk zien dat ze voor het Amerikaanse standpunt heeft gekozen.

Voor Japanse bedrijven is het pijnlijk, zeker nu de industrie zichzelf nieuw leven in probeert te blazen door middel van herinvesteringen. Chipbedrijven als Tokyo Electron en Renesas hebben de laatste jaren hun markt in China flink vergroot, en dat geld wordt weer gestoken in onderzoek en innovatie.

Experts zien de gehele ontwikkeling als een Amerikaanse poging om de volledige chipindustrie te heroveren onder het mom van nationale en economische veiligheid, iets dat op de lange termijn alleen negatieve gevolgen gaat hebben voor de Japanse economie."