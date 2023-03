Gevangenis Lelystad probeert personeelstekort aan te pakken met spandoek

Gevangenissen in Nederland kampen al jaren met een aanhoudend personeelstekort. Bij de Penitentiaire Inrichting (PI) in Lelystad staan structureel zo'n twintig vacatures open. De gevangenis heeft nu een groot spandoek naast de PI geplaatst in de zoektocht naar nieuwe werknemers.

Twee jaar geleden probeerde de gevangenis personeel te werven door te adverteren op stadsbussen. Dat leverde geen succes op. Gevangenisdirecteur Ruut Bernsen hoopt dat het spandoek met daarop de tekst 'aan de bak in de bak' wel sollicitanten oplevert: "Al brengt het maar twee mensen op, dan ben ik al tevreden", zegt hij tegen Omroep Flevoland.

'Rustige werkplek'

Volgens Bernsen heeft werken in de gevangenis last van een imagoprobleem. "Ik snap dat mensen een idee hebben bij een gevangenis, dat het gevaarlijk is met al die boeven. Een beetje zoals je in Amerikaanse films ziet. Maar die laten in niets zien wat een Nederlandse gevangenis is. Natuurlijk heb ik heel veel bewoners die hier niet willen zijn. Maar dit is geen omgeving waar wapens binnen zijn. Het is eigenlijk een hele rustige en fijne werkplek."

In 2021 peilde vakbond FNV de stemming onder 1800 gevangenismedewerkers. Meer dan de helft van de ondervraagden gaf aan dat intimidatie en geweld binnen de gevangenissen de laatste jaren zijn toegenomen.

"Natuurlijk gebeurt er wel eens wat. Maar dat hoort bij het werken met mensen. Ik sprak laatst een doktersassistente die een week eerder nog was uitgescholden. Ik weet niet of dit gevaarlijker is dan werken in een ziekenhuis. Het is zeker minder gevaarlijk dan werken bij de brandweer of politie."

Gevangenen meer in cel

Door het personeelstekort zitten er gaten in het rooster en komt er meer druk op het personeel te staan. Dat heeft ook negatieve gevolgen voor de gevangenen omdat de dagprogramma's niet altijd door kunnen gaan. Daardoor zitten gevangenen meer in hun cel.

"Op het moment dat de gedetineerden niet op cel zitten, moet er meer personeel zijn. Want het personeel is verantwoordelijk voor de orde, rust en veiligheid in de inrichting."