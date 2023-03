'Sunshine Double' lonkt voor tennissers Rybakina en Alcaraz

Tennissers Jelena Rybakina en Carlos Alcaraz zijn goed op weg om zich bij het masterstoernooi in Miami in een illuster rijtje te scharen. De twee zijn een stap dichter bij het winnen van het toernooi gekomen en daarmee ook een stap dichter bij het vervolmaken van de 'Sunshine Double', het toernooi van Indian Wells winnen en in hetzelfde jaar zegevieren in Miami.

Elf vrouwen en mannen gingen Rybakina en Alcaraz voor. De laatste vrouw die het lukte om de prestigieuze toernooien achter elkaar te winnen was Iga Swiatek (2022), Roger Federer was in 2017 de laatste man.