'Burgemeester De Wever van Antwerpen doelwit van opgepakte moslimjongeren'

De verdachten die maandag in België werden opgepakt omdat ze een aanslag zouden voorbereiden, hadden onder meer de Antwerpse burgemeester Bart De Wever als doelwit. Dat schrijven Belgische media. De groep maakte daarnaast plannen om politiebureaus aan te vallen.

Het zou gaan om geradicaliseerde moslimjongeren, die door justitie in een Brusselse en Antwerpse groep worden verdeeld. De Antwerpse tak zou plannen hebben gemaakt om de burgemeester te vermoorden.

"De naam van De Wever is in het Antwerpse onderzoek inderdaad gevallen", zegt het federaal parket. "Maar het is niet zo dat er al een dag en een uur was vastgelegd waarop de aanslag moest plaatsvinden. Zo concreet was het niet."

Hoofddoekverbod

De Wever is ook voorzitter van de Vlaams nationalistische partij N-VA. Hij zou onder meer doelwit zijn geweest vanwege een hoofddoekverbod voor loketpersoneel in de havenstad, meldt de Gazet van Antwerpen. Het federaal parket wil dat niet bevestigen.

Afgelopen maandag werden in totaal acht mensen gearresteerd. Bij invallen werd volgens de Antwerpse krant een wapen aangetroffen, waarvan de loop onklaar was gemaakt.

De politie hield de jongeren al een tijdje in de gaten, omdat ze in hoog tempo zouden zijn geradicaliseerd. Agenten besloten in te grijpen toen duidelijk werd dat de verdachten naar krachtigere vuurwapens op zoek gingen.

De burgemeester van Antwerpen wil niet reageren.