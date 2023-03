Vloer boven waterbron in Indiase tempel stort in, ten minste 35 doden

Bij een ongeluk in een hindoetempel in India zijn gisteravond ten minste 35 mensen om het leven gekomen, en 16 mensen gewond geraakt. In het tempelcomplex in de centraal gelegen stad Indore stortte de betonnen vloer boven een ondergrondse waterbron in. Er was op dat moment een religieuze ceremonie bezig voor de hindoegod Rama, waardoor veel gelovigen waren samengekomen in de tempel. Premier Chouhan van de deelstaat Madhya Pradesh, waar Indore in ligt, zegt dat 18 mensen ongehavend uit de bron zijn gehaald. Door het gewicht van de menigte stortte de vloer in tijdens de religieuze ceremonie, zegt Chouhan. Tientallen mensen vielen in het water, waarbij delen van de betonnen vloer op hen terechtkwamen. In de avond en de nacht hebben tientallen reddingswerkers en militairen slachtoffers uit het water gehaald met ladders en touwen.

