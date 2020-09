Ongeloof in Brighton: Manchester United wint met goal na laatste fluitsignaal

Neal Maupay zette het betere Brighton vanaf de stip op 1-0. Dat deed hij met een gewaagde panenka. United, dat verdedigend wankelde, kwam even later door een eigen goal van Lewis Dunk langszij. Na rust tekende Marcus Rashford na een mooie rush voor de 1-2.

Over de wedstrijd tussen Brighton & Hove Albion en Manchester United zal nog lang worden nagepraat. De thuisploeg trof vijf maal paal of lat, maakte in de 95ste minuut de 2-2, maar kreeg ná het laatste fluitsignaal, op aangeven van de VAR, een fatale strafschop tegen.

Ver in blessuretijd kopte Solly March de meer dan verdiende 2-2 binnen, waarna scheidsrechter Chris Kavanagh een einde maakte aan de wedstrijd. Maar daar dacht de VAR anders over: in de allerlaatste aanval van United bleek er hands te zijn gemaakt, waarna Bruno Fernandes in de 100ste minuut de penalty benutte.

Donny van de Beek stond niet in de basis bij Manchester United, maar maakte het bizarre slot nog wel mee. Hij kwam in de negentigste minuut binnen de lijnen. Joël Veltman bleef de hele wedstrijd op de bank bij Brighton, Davy Pröpper ontbrak wegens een blessure.