'Bakpoeder' nieuw wondermiddel voor wielrenners? 'Natuurlijk niet'

Bakpoeder in de wielerwereld. Daadwerkelijk een rijzende ster in het peloton? "Het is grappig dat het nu zó groot wordt gemaakt, terwijl natriumbicarbonaat eigenlijk maar een radertje is in de hele voedingsstrategie." Wieleranalist Stef Clement heeft alle verhalen over het zogenaamde nieuwe wondermiddel inmiddels wel voorbij zien komen. Maar wat is het nu precies? Natriumbicarbonaat, kortweg bicarbonaat, wordt onder meer gebruikt in bakpoeder als rijsmiddel in plaats van gist, als zuurteregelaar of als antiklontermiddel. "Mijn grootmoeder kookte er al mee, dus bijzonder is het niet", grapte Tiesj Benoot, Belg in dienst van Jumbo-Visma, eerder deze week in gesprek met Sporza.

"Bicarbonaat is een lichaamseigen stof", weet Clement. "Het helpt de zure afvalstoffen te neutraliseren. Zodra je bij inspanning verzuurt, kan een supplement de voorraden weer aanvullen." Renners bestempelen het middel als 'soepje', 'drilpudding', 'yoghurtje' of 'papje'. Na een paar flinke slokken worden de restanten voor een koers uit een kom of beker gelepeld. Zo wordt bicarbonaat in het lichaam opgenomen en wordt de opeenhoping van melkzuur in de spieren uitgesteld.

Clement krijgt het middel als supplement al tijdens zijn actieve carrière toegediend. "Al sinds 2010 ofzo. Met name voor het tijdrijden. Destijds werd poeder met water gemengd en later kregen we capsules. Nu is de methode zo ontwikkeld dat het ook toepasbaar is in de grote klassiekers." Het Jeugdjournaal maakte eerder een reportage over 'bakpoeder' in de topsport:

Bicarbonaat werkt bij een hoge intensiteit, die langer duurt dan 30 seconden, en komt nu plots bovendrijven, al wordt het als supplement al geruime tijd gebruikt in onder meer de roeisport. "Er is in de sportwereld simpelweg een toename van kennis over voeding en supplementen. Ik vind het lovenswaardig dat wielerteams hier steeds meer openheid van zaken over geven. Een nieuw wondermiddel tegen verzuring? Nee, dat is bicarbonaat natuurlijk niet", aldus Clement. Innovatie "Na het dopingtijdperk in onze sport, hebben ploegen in hun zoektocht naar legale prestatieverbetering zich gericht op innovatieve wetenschap. Voeding was hét gebied waar nog een enorme groeimarge bleek." Dat valt in de smaak bij Clement. "Na een jarenlange experimentele fase zijn we nu op een punt waar individueel maatwerk geleverd wordt, waardoor de capaciteiten van renners optimaal worden benut. Er is een enorme progressie geboekt." Ruim een week geleden had latere winnaar Wout van Aert tijdens de E3 Saxo Bank Classic moeilijkheden op de Oude Kwaremont. De helling moet zondag in de Ronde van Vlaanderen liefst drie keer worden getrotseerd.

