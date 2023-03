Vlaamse acteur Johan Leysen (73) overleden

De Vlaamse acteur Johan Leysen is op 73-jarige leeftijd overleden, melden Belgische media. Hij overleed na een hartstilstand. De in Hasselt geboren acteur speelde in meer dan honderd films en televisieproducties. Ook was hij te zien op het toneel.

Leysen speelde een breed scala aan rollen. Hij is onder meer bekend van de films Eline Vere en Façades en was te zien in een aantal Frans- en Engelstalige producties, waaronder de films The American van Anton Corbijn en Jeune et jolie. Bekende series met zijn naam op de aftiteling zijn De smaak van De Keyser en The Missing. Sinds kort is hij te zien in de nieuwe Netflix-productie Noise.

De acteur begon zijn loopbaan in Nederland, nadat hij was afgestuurd aan Studio Herman Teirlinck in Antwerpen. Hij acteerde bij het Publiekstheater in Amsterdam en het Ro Theater in Rotterdam. Zijn eerste grote filmrol was die in 1981, in Het meisje met het rode haar, over verzetsstrijder Hannie Schaft. Hij speelde Frans, een verzetsleider.

Stem vol gravitas

In 1997 werd Leysen genomineerd voor het Gouden Kalf voor beste acteur voor zijn rol in Tralievader. Een jaar later was hij de winnaar van de Nederlandse prijs. De jury bekroonde hem voor zijn rol in Felice... Felice....

De krant De Morgen typeert hem als een "warme, nederige vakman, met een stem vol gravitas en de blinkende ogen van een jongeman" en als "de émigence grise van het Belgische acteursgilde".

Ondanks zijn succes toonde Leysen zich bescheiden in een interview in 1996. "IJdelheid zit je alleen maar in de weg. Je toont namelijk niet jezelf, wat het mooiste is dat er bestaat bij acteren, maar je toont het beeld dat je wilt dat de ander van je heeft."