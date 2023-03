Wekdienst 31/3: Advies over Natura 2000-gebieden • Komt Oscar Pistorius eerder vrij?

Goedemorgen! De Ecologische Autoriteit komt vandaag met de eerste adviezen over Natura 2000-gebieden en de Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius hoort of hij eerder vrijkomt.

Het weer van vandaag: het is bewolkt en regenachtig, vooral in het zuiden van het land kan het flink doorregenen. De zuidwestenwind is eerst nog matig, maar neemt gedurende de dag in kracht toe. Het wordt maximaal 13 of 14 graden. De komende dagen wordt het droger en breekt vaker de zon door.

Afbeelding ter illustratie - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De Ecologische Autoriteit publiceert de eerste inhoudelijke adviezen. De Ecologische Autoriteit is ingesteld door minister Van der Wal van Stikstof en Natuur en beoordeelt of de juiste informatie gebruikt wordt voor de besluitvorming over beschermde natuur. De eerste adviezen gaan over een aantal Natura 2000-gebieden in Zuid-Holland en Limburg.

De Zuid-Afrikaanse hardloper Oscar Pistorius krijgt te horen of hij eerder kan vrijkomen. Een commissie buigt zich daar vandaag over. Pistorius heeft de helft van zijn straf uitgezeten nadat hij in 2017 werd veroordeeld voor het doodschieten van zijn vriendin Reeva Steenkamp.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties praat over het plan van Rusland om tactische nucleaire wapens in Belarus te stationeren. De Russische president Vladimir Poetin zei vorig weekend die wapens in het buurland te zullen plaatsen.

De kiescommissie maakt officieel de lijst met Turkse presidentskandidaten bekend. Zittend president Erdogan heeft zich weer aangemeld als kandidaat, ondanks kritiek dat de grondwet een derde termijn verbiedt. Wat heb je gemist? Oud-president Trump is aangeklaagd voor betalen van zwijggeld aan porno-actrice Stormy Daniels. Het is daarmee de allereerste strafzaak ooit tegen een voormalige Amerikaanse president. Trump zou zich volgende week bij justitie moeten melden. Er wordt rekening mee gehouden dat hij daar gearresteerd wordt. De oud-president heeft zelf ook al gereageerd. Hij noemt het een politieke klopjacht van de Democraten. "Het is een schande. De Democraten gebruiken het juridische systeem om een politieke tegenstander te straffen. Dit zal alleen maar averechts werken voor Joe Biden."

Ander nieuws uit de nacht: Turkije keurt de toelating van Finland tot de NAVO goed: daarmee is Turkije het laatste NAVO-land dat zijn goedkeuring heeft uitgesproken. Finland vroeg het NAVO-lidmaatschap aan na de inval van Rusland in Oekraïne.

Verstappen de snelste op eerste vrije training voor GP van Australië: de regerend wereldkampioen was sneller dan Lewis Hamilton van Mercedes en zijn teamgenoot bij Red Bull Sergio Pérez.

Gwyneth Paltrow is vrijgesproken van veroorzaken ski-ongeluk en krijgt 1 dollar: een rechtbankjury heeft geoordeeld dat een 76-jarige man juist tegen haar op botste en dat de actrice geen blaam treft. En dan nog even dit: Een opmerkelijk ongeluk in België, in de buurt van Luik. Daar vloog gisteren een auto door de muur van een sporthal. Volgens Belgische media was de Marokkaans-Belgische voetballer Sofian Kiyine van OH Leuven de bestuurder van het voertuig en reed hij zo'n 200 kilometer per uur. Hij is zwaargewond, maar buiten levensgevaar. Op bewakingsbeelden is het bizarre ongeluk te zien:

