Inflatie daalt sterk naar 4,4 procent, laagste cijfer in anderhalf jaar

De inflatie is in maart hard gedaald, vooral doordat de energie- en brandstofprijzen flink lager zijn dan een jaar geleden. Veel andere producten zijn juist een stuk duurder.

In maart was de inflatie volgens een voorlopige berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek 4,4 procent. Een maand eerder was de inflatie nog 8 procent. Het is de laagste inflatie sinds oktober 2021.

De daling komt niet onverwacht. In het inflatiecijfer worden de prijzen van nu namelijk vergeleken met de prijzen van een jaar geleden en in maart van 2022 waren de prijzen flink opgelopen. In die maand werd 9,7 procent inflatie gemeten. De inflatie die deze maand is gemeten komt daar bovenop.

Duurder eten

Een jaar geleden waren het nog voornamelijk energie en brandstof die in prijs stegen, nu zijn de prijsstijgingen in veel meer producten en diensten te zien. Voeding is 15 procent duurder dan een jaar geleden, diensten stegen 5,6 procent in prijs.

Economen verwachten dat pas later dit jaar de prijsstijging van voeding wat afzwakt. De grondstofprijzen zijn weliswaar aan het dalen, maar het duurt even voordat die in consumentenprijzen zijn verwerkt. Ook de hogere lonen leiden ertoe dat de prijzen voorlopig blijven oplopen.

Energie werd dus wel een stuk goedkoper. Eerder deze maand zakte de gasprijs op de handelsmarkt naar onder de 40 euro per megawattuur. Een jaar geleden schoot de gasprijs nog door de 200 euro.