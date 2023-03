Voormalig Real Madrid-talent Peeters leeft op in Dubai: 'Torenhoge ambities'

Op 16-jarige leeftijd een toptransfer maken van de Ajax-jeugd naar die van Real Madrid. Voor Mink Peeters een voetbaldroom die uitkwam. Van een debuut in het maagdelijk witte shirt van de 'Galacticos' kwam het echter nooit. In plaats daarvan volgde een zwerftocht kriskras door Europa: van Servië tot de Nederlandse beloftencompetitie. Bovendien gingen die jaren gepaard met zware blessures. Nu, acht jaar later, is het toptalent van weleer 24 jaar en vinden we hem terug in Dubai bij het ambitieuze Gulf United. Aldaar gloort er licht aan het einde van de tunnel en durft Peeters weer naar boven te kijken: "Mijn ambities zijn nog altijd torenhoog." 'Getwijfeld aan mezelf' Peeters streek vorig jaar neer in de zandbak en kroonde zich onlangs tot kampioen op het tweede niveau met Gulf United. Voordat de club uit het Midden-Oosten een reddingsboei uitgooide en hem opnieuw een kans gaf in het betaald voetbal, dateerde zijn laatste dienstverband van juli 2021 bij FC Volendam. Peeters: "Het ging eigenlijk best lekker bij Volendam. Ik draaide in de voorbereiding op het nieuwe seizoen goed mee, maar het noodlot sloeg toe. Ik kreeg met twee ernstige blessures te maken aan mijn beide enkels. In totaal heb ik bijna tweeënhalf jaar moeten revalideren. In die zware periode waren er momenten dat ik enorm getwijfeld heb aan mezelf, en aan mijn kwaliteiten als voetballer."

2015: Mink Peeters met Oranje onder 18 jaar tegen Duitsland - AFP

Peeters ging aan de slag met een mental coach en herwon zo het vertrouwen in zichzelf. "De druk die ik mezelf oplegde, was niet realistisch. Daar kan ik nu veel beter mee omgaan. Ik denk dat dat aspect van de voetballerij door de buitenwereld wordt onderschat." "Er komt zoveel meer bij kijken dan alleen maar trainen en wedstrijden spelen. Na mijn lange revalidatie is de pijn waar ik altijd mee speelde nu eindelijk weg. Bovendien heb ik hier een club gevonden die perfect bij mij past en is ingericht op het scouten en doorverkopen van talenten." Daarmee doelt Peeters op Gulf United. De club bestaat pas sinds 2019 en promoveerde dankzij het kampioenschap dat vorige week werd binnengesleept voor de tweede keer op rij. Volgend seizoen mag het zich dus laten zien op het hoogste niveau.

Na al die tegenvallers ben ik wel heel erg trots op mezelf, omdat ik mezelf heel erg goed heb leren kennen. Mink Peeters

"Het team is een mix van talenten en oudere spelers. Ze scouten jonge jongens over de hele wereld, met de gedachte om ze beter te maken en daarna door te verkopen aan clubs op het hoogste niveau in Dubai of elders in Europa. Daarnaast hebben we ook ervaren spelers, zoals Gary Hooper, de oud-spits van Celtic en Norwich City. De faciliteiten zijn hier ook uitstekend. Ze hebben alles in huis om jonge spelers beter te maken." Peeters merkt daardoor dat zijn niveau stijgt. De flegmatieke buitenspeler maakt volop minuten en betaalt dat uit met goals en assists, waarmee hij voorzichtig de interesse wekt van clubs uit heel Europa. Torenhoge ambities "Mijn statistieken en wedstrijdbeelden zijn op dit moment uitstekend. Mijn contract loopt hier eind mei af en ik houd al mijn opties over. Ik sluit een langer verblijf bij de club niet uit, maar ook niet dat mijn toekomst in Europa ligt. Mijn ambities zijn nog altijd torenhoog", lacht hij.

Mink Peeters op de bank bij VVV-Venlo (tegen Ajax) - Pro Shots