Nasleep aardbeving staat centraal bij gespannen Turkse verkiezingen in mei

Terwijl Turkije nog volop in shock is van de verwoestende aardbevingen in het zuidoosten, zijn politici begonnen met hun campagne voor de verkiezingen van 14 mei. Vandaag maakt de kiescommissie de officiële lijst met presidentskandidaten bekend.

Er staan vier kandidaten op de lijst, maar alle aandacht gaat uit naar de belangrijkste twee. Dat zijn Recep Tayyip Erdogan, de zittende president, en Kemal Kilicdaroglu namens de oppositiecoalitie van zes partijen. Hoe de Turken gaan stemmen is moeilijk te voorspellen. Eén ding is wel zeker: de nasleep van de ramp zal een grote rol spelen in de verkiezingscampagnes.

Zowel Erdogan als de verenigde oppositie ziet deze verkiezingen als de belangrijkste stembusgang in decennia. Erdogan is niet van plan het presidentieel paleis in Ankara te verlaten. Hij is al twintig jaar aan de macht in Turkije. Eerst als premier, daarna als president en de laatste jaren als machtige president binnen een controversieel presidentieel systeem. Hij wil het land naar eigen zeggen nog één termijn leiden en is vastbesloten om Turkije in de lijst van de tien grootste economieën ter wereld te krijgen.

Afschaffen presidentiële systeem

De oppositie, geleid door presidentskandidaat Kemal Kilicdaroglu, is zelfverzekerd en denkt dat Erdogan dit keer wel degelijk verslagen kan worden. Na jaren van financiële rampspoed door Erdogans mismanagement van de economie heeft hij fors aan populariteit ingeboet. De oppositie hoopt dat terug te zien in de stembusuitslag.

In hun ogen is dit misschien wel de laatste kans om van Erdogan af te komen en de democratie te herstellen. Het eerste dat de oppositiecoalitie wil doen is Erdogans presidentiële systeem afschaffen zodat de besluitvorming weer bij het parlement komt te liggen.

Niet alleen de oppositie heeft zich verenigd, ook Erdogan gaat met een coalitie met vier andere partijen, de Volksalliantie, de verkiezingen in. Kilicdaroglu wordt gesteund door zes partijen die zich de Alliantie van de Natie noemen. De oppositie-alliantie krijgt ook steun van de pro-Koerdische HDP. Die partij kondigde onlangs aan dat het geen eigen kandidaat zal leveren, maar kiezers aanmoedigt om op Kilicdaroglu te stemmen. Daarmee verzekert de oppositie zich van een groot deel van het Koerdische electoraat. Volgens analisten kan de Koerdische stem doorslaggevend zijn.