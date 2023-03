Verstappen de snelste op eerste vrije training voor GP van Australië

Max Verstappen heeft de snelste rondetijd neergezet in de eerste vrije training voorafgaand aan de Grand Prix van Australië. De regerend wereldkampioen was sneller dan Lewis Hamilton van Mercedes en zijn teamgenoot bij Red Bull Sergio Pérez. Nyck de Vries reed in zijn AlphaTauri de veertiende tijd.

Op het circuit van Albert Park zette Verstappen een uitstekende ronde neer van 1.18,790 seconden, die hij eindigde met een flinke spin, een draai om zijn as. Dat liep uiteindelijk goed af, schade liep Verstappen niet op.