'Spinnende' Verstappen snelste in eerste training GP Australië, Alonso in tweede

In de tweede vrije training voorafgaand aan de derde Formule 1-race van het seizoen, de Grand Prix van Australië, heeft Max Verstappen de derde tijd neergezet. Fernando Alonso van Aston Martin was de snelste en Charles Leclerc van Ferrari reed de tweede tijd. Morgen vindt de kwalificatie plaats en zondag om 7.00 uur in de Nederlandse ochtend is de race. Verstappen snelste in eerste training De tweede oefensessie viel door regenval op het circuit van Albert Park deels in het water. Tijdens de eerste training bleef het wel droog. In die omstandigheden was Verstappen de snelste. Nyck de Vries reed in de eerste training de veertiende tijd en in de tweede sessie, waarin er een klein mechanisch probleem met zijn wagen was, de zeventiende. Het Australische circuit, dat kortgeleden op een aantal plekken werd aangepast, bleek moeilijk te controleren. Verstappen spinde in de eerste training om zijn as en Yuki Tsunoda, teamgenoot van De Vries, schoot met hoge snelheid de grindbak in. In de tweede sessie reed Lance Stroll op het natte wegdek tweemaal van de baan.

Dat Alonso de snelste was in de vrije training was een nieuwe opsteker voor de Spanjaard, die een uitstekende start van het seizoen kent met zijn derde plaats in de WK-stand achter Verstappen en diens Red Bull-teamgenoot Sergio Perez. Anderzijds was de betekenis van de natte tweede training misschien wat kleiner dan die van de eerste. De meeste coureurs namen niet al te veel risico en vielen de tijd van Alonso niet met volle overtuiging aan. Verstappen vertelde kort na de training dat de regenval toch wel een spelbreker was. "Ik kon moeilijk in mijn ritme komen door het weer, dus morgen moeten we nog aan het werk om de afstelling van de auto optimaal te krijgen. Dan is het droog." De derde en laatste vrije training begint zaterdagochtend om 03.30 uur Nederlandse tijd. Verstappen over proefballon Deze week liet Formule 1-topman Stefano Domenicali een proefballonnetje op, over het schrappen of terugschroeven van de vrije trainingen voor grands prix. Die zouden niet aantrekkelijk genoeg zijn voor fans.

