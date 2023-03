Gwyneth Paltrow is vrijgesproken van veroorzaken ski-ongeluk en krijgt 1 dollar

De Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow is niet schuldig aan een ski-ongeluk waarbij iemand gewond raakte. Een jury heeft geoordeeld dat niet bewezen kan worden dat Paltrow tegen de 76-jarige is gebotst en zij geen blaam treft.

De gepensioneerde optometrist Terry Sanderson zegt dat het de 50-jarige actrice was die hem raakte bij een afdaling in 2016 in een skiresort in Utah. Hij liep gebroken ribben en hersenletsel op en zegt dat hij daar nog steeds last van heeft. Hij eiste daarom 300.000 dollar van haar.

Andersom zei Paltrow dat Sanderson juist degene was die tijdens het skiën tegen haar botste. Zij eiste een symbolisch bedrag van één dollar.

Na drie uur overleg oordeelde een jury unaniem dat Sanderson volledig schuldig was aan het incident. Daarom werd aan Paltrow één dollar toegekend die Sanderson moet betalen, plus de juridische kosten.

Bij het verlaten van de rechtszaal boog de actrice naar Sanderson toe om even iets tegen hem te zeggen. Later zei hij dat ze hem het beste wenste.

Het proces duurde twee weken en werd breed uitgemeten in Amerikaanse media.