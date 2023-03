Auto vliegt sporthal in België binnen, 'profvoetballer was bestuurder'

In België is gisteren een auto door de muur van een sporthal gevlogen. Het ongeluk gebeurde in Flémalle, in de buurt van Luik. Belgische media melden dat de Marokkaans-Belgische voetballer Sofian Kiyine (25) achter het stuur zat. De profvoetballer zou buiten levensgevaar zijn.

In de sporthal ontstond een ravage. Bij het ongeluk was verder niemand anders betrokken, maar dat mag een wonder heten. Kort voor het ongeval waren er nog kinderen in de zaal. Die waren net naar de kleedkamers gegaan, zegt een lokale bestuurder volgens de krant Het Laatste Nieuws.

Op camerabeelden is te zien dat de Mercedes op hoge snelheid rechtdoor rijdt op een rotonde en daardoor wordt gelanceerd. Het voertuig vliegt vervolgens dwars door de muur van de sporthal.

Een bewakingscamera filmde hoe de auto door de lucht vliegt: