Auto van profvoetballer vliegt sporthal binnen

Een opmerkelijk ongeluk in België, in de buurt van Luik. Daar vloog gisteren een auto door de muur van een sporthal. Volgens Belgische media was de Marokkaans-Belgische voetballer Sofian Kiyine de bestuurder van het voertuig. Hij zou zwaargewond zijn geraakt, maar wel buiten levensgevaar verkeren. Niemand anders was bij het ongeluk betrokken.

Op foto's die op internet worden gedeeld is te zien dat de auto op zijn kant op de sportvloer ligt. De ravage in de hal is groot.

In een video die door een bewakingscamera is gemaakt is te zien dat de auto op hoge snelheid tegen een rotonde rijdt en vervolgens wordt gelanceerd. De auto gaat vervolgens dwars door de muur van de sporthal.

De video die door een bewakingscamera is gemaakt: