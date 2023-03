Turkije keurt als laatste NAVO-land de toelating van Finland goed

Het Turkse parlement heeft toetreding van Finland tot de NAVO officieel goedgekeurd. Daarmee is Turkije het laatste NAVO-land dat zijn goedkeuring heeft uitgesproken.

De goedkeuring door Turkije komt niet als een verrassing. Eerder deze maand ontmoette de Finse president Niinistö zijn Turkse collega Erdogan. Erdogan zei toen dat Finland concrete stappen heeft gezet in het nakomen van de toezeggingen in de overeenkomst tussen de landen.

Finland vroeg het NAVO-lidmaatschap aan na de inval van Rusland in Oekraïne. Ook Zweden deed dat, maar dat land wacht nog wel op ratificatie, van zowel Turkije als van Hongarije. Turkije weigert tot nu toe. Zo zegt Erdogan dat Zweden niet aan het verzoek heeft voldaan om 120 Koerdische PKK-leden en YPG-strijders uit te leveren.

De spanningen tussen Turkije en Zweden liepen begin dit jaar op toen een extreemrechtse Deens-Zweedse activist een koran verbrandde voor de Turkse ambassade in Stockholm. Ook zwaaiden voor de ambassade demonstranten met vlaggen van de PKK, de militante Koerdische beweging waarmee Turkije al decennialang in conflict is.