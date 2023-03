President Trump aangeklaagd voor betalen van zwijggeld

Oud-president Trump is aangeklaagd voor betalen van zwijggeld aan porno-actrice Stormy Daniels. Dat melden Amerikaanse media. Het is daarmee de allereerste strafzaak ooit tegen een voormalige Amerikaanse president.

Een jury in New York heeft tot de vervolging besloten. Trump zou zich volgende week bij justitie moeten melden.

In een reactie noemt Trump de aanklacht "een politieke vervolging en inmenging bij de verkiezingen." Ook zegt hij dat hij "volledig onschuldig" is.

Stephanie Clifford, zoals Daniels in het echt heet, zou in 2006 seks hebben gehad met Trump. In 2016 betaalde Trumps advocaat Michael Cohen haar 130.000 dollar zwijggeld. Dat was ten tijde van Trumps verkiezingscampagne. De oud-president ontkent de beschuldigingen.

Er wordt al dagen gewacht op ontwikkelingen in deze zaak. Trump zei eerder dat hij dinsdag 21 maart zou worden opgepakt, maar een arrestatie bleef uit. Hij riep toen ook op tot verzet. "Protesteer en neem het land terug!", schreef hij op zijn eigen socialemedianetwerk Truth Social.