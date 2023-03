Oud-president Trump aangeklaagd voor betalen van zwijggeld

Voormalig vice-president onder Trump Mike Pence noemde de aanklacht bij CNN buitensporig. De advocaat van Stormy Daniels zegt dat ze niet verrast is dat Trump is aangeklaagd, maar dat ze wel opgelucht is dat het is gebeurd. Op Twitter bedankt Daniels de mensen die haar steunen.

Er gingen al langer geruchten dat er een mogelijke aanklacht op handen was. Twee weken geleden kreeg Trump al een uitnodiging om te getuigen voor de jury die beslist over het wel of niet vervolgen van een verdachte. Daar ging hij overigens niet op in.

Stephanie Clifford, zoals Daniels in het echt heet, zou in 2006 seks hebben gehad met Trump. In 2016 betaalde Trumps advocaat Michael Cohen haar 130.000 dollar zwijggeld. Dat was ten tijde van Trumps verkiezingscampagne. Trump zou die uitgave ten onrechte hebben geregistreerd als juridische onkosten. De oud-president ontkent de beschuldigingen.

Er zijn ook nog andere mogelijke gronden waarop hij kan worden aangeklaagd. Ook voorstanders van vervolging erkennen dat het geen duidelijke zaak is. Voor een dergelijke vervolging van een oud-president is geen precedent.

Het betalen van zwijggeld is op zich niet strafbaar. De aanklagers beschuldigen hem er onder meer van dat hij de betalingen ten onrechte liet opvoeren als juridische kosten. Dat is een misdrijf.

Een jury in New York heeft tot de vervolging besloten. Een anonieme getuige zou vlak voor de beslissing een verklaring hebben afgegeven voor de jury. Wat daar is gezegd is geheim.

Oud-president Trump is aangeklaagd voor betalen van zwijggeld aan porno-actrice Stormy Daniels. Het is daarmee de allereerste strafzaak ooit tegen een voormalige Amerikaanse president.

Amerika-verslaggever Simone Tukker:

"Dit is een historisch moment in de Amerikaanse geschiedenis. Voormalig president Trump is nu officieel de eerste president ooit die strafrechtelijk zal worden vervolgd. Het zal een proces worden met enorme politieke consequenties. Trump is namelijk ook kandidaat voor het presidentschap van 2024.

Wat de aanklacht tegen de oud-president precies is, is nog niet bekend gemaakt. Hij zal zich in ieder geval de komende dagen bij de rechtbank van New York moeten gaan melden. Onder andere voor het afnemen van vingerafdrukken en het maken van een foto. Het is iets waar de autoriteiten in New York zich al langer achter de schermen op voorbereiden. Trump riep zijn aanhangers al op om te gaan protesteren, via zijn socialmediaplatform Truth Social.

Op dit moment lopen er nog meerdere onderzoeken naar Trump, bijvoorbeeld naar zijn rol bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Ook in de staat Georgia loopt er een onderzoek tegen hem. Dat onderzoek richt zich over zijn mogelijke inmenging bij de verkiezingsuitslag in die staat."