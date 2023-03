'Oppakken Gershkovich is einde van de buitenlandse journalistiek in Rusland'

Sauer is ervan overtuigd dat buitenlandse journalisten niet meer veilig zijn. "Je kan prooi zijn van het regime", zegt hij. Zijn geplande reis naar Rusland in mei gaat dan ook niet door.

Het oppakken van de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich betekent het einde van de buitenlandse journalistiek in Rusland. Dat zegt Pjotr Sauer, zelf journalist en de beste vriend van Gershkovich in Nieuwsuur.

Sauer rook al onraad toen hij woensdagavond telefoon kreeg van de moeder van Gershkovich. Ze kreeg geen contact met haar zoon. Sauer zag dat zijn vriend al acht uur niet op zijn telefoon had gekeken en wist dat het foute boel was.

Gershkovich, die nu werkt voor de Amerikaanse krant The Wall Street Journal, werd aangehouden in Jekaterinenburg. Hij was daar om een reportage te maken. Nu zit hij in een cel van acht vierkante meter, samen met een andere gevangene.

Sauer en Gershkovich zijn beste vrienden sinds ze samen werkten bij de krant Moscow Times. Woensdagochtend om elf uur belden ze elkaar, zoals ze vaak deden. Drie uur later zat Evan vast in een Russische cel op verdenking van spionage .

"Toen ik hem die ochtend sprak vermoedde hij nog niets. Hij was vrolijk als altijd", zegt Sauer. Dat zijn vriend nu vastzit is even onwerkelijk als onrechtvaardig, in zijn ogen. "De beschuldiging van spionage is absurd. Evan is geen spion. Maar dit laat wel zien dat het heel serieus is. Ze gijzelen hem om zijn paspoort."

Het is een middel dat vaker wordt ingezet: Amerikanen worden gevangengenomen om ze later te ruilen met Russische gedetineerden in de VS.

'Criminele organisatie'

Recent werd de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner opgepakt vanwege het bezit van cannabisolie. Ze werd na haar veroordeling geruild tegen de beruchte Russische wapenhandelaar Viktor Bout.

Sauer is er zeker van dat Gershkovich ook opgepakt is om geruild te worden. "Er zitten spionnen vast die Rusland graag terug wil hebben." Maar dat ruilen zal niet van vandaag op morgen gaan. Er moet eerst een veroordeling zijn, voor er sprake kan zijn van een ruil.

Er hangt Gershkovich een straf van 10 tot 20 jaar cel boven het hoofd. Voor de in Moskou opgegroeide Sauer is het duidelijk; Rusland is niet meer geïnteresseerd wat anderen van het land vinden. "Rusland is een beetje een criminele organisatie geworden."

